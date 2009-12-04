Суд отменил процедуру санации Криворожского ГОКа

Днепропетровский апелляционный хозяйственный суд 2 декабря удовлетворил апелляционные жалобы Министерства промышленной политики Украины, Кировоградского областного сектора по вопросам банкротства и пр., а также упразднил постановление Хозяйственного суда Кировоградской области от 16 июня 2009 г., которым удовлетворялось ходатайство Комитета кредиторов о введении процедуры санации должника Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР) и назначения управляющего санацией.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба Министерства промышленной политики Украины.

Напомним, в конце октября 2009 г. прокуратура Кировоградской области возбудила уголовное дело по факту незаконного отчуждения имущества Криворожского горно-обогатительного комбината и подала иск о возвращении этого имущества. Кроме того, Министерство внутренних дел ввело охрану предприятия «с целью не допустить проникновения на его территорию управляющего санацией Александра БАРАНОВСКОГО.

По данным прокуратуры, на предприятии ведется искусственное банкротство.

Справка УНИАН. Криворожский ГОК - предприятие со 100%-ной долей государственной собственности в уставном фонде, которой уполномочено управлять Минпромполитики.