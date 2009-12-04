На выходных синоптики обещают дождь со снегом

Завтра, 5 декабря, в Украине синоптика прогнозирует облачную погоду. В западных и северных областях без существенных осадков; на остальной территории местами пройдет небольшой дождь, в центральных областях ночью местами с мокрым снегом. Ночью и в первой половине дня местами туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла; на юге и Закарпатье ночью 2-7° тепла, днем 6-11°, в Крыму - до 14°.

Об этом УНИАН сообщили в Укргидрометцентре.

6-7 декабря сохранится облачная с прояснениями погода. 6 декабря в Украине, кроме западных областей, 7 декабря - в южной части, а днем - и на западе местами возможен небольшой дождь, местами (кроме юга) с мокрым снегом. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с, 7 декабря в восточных областях, Крыму и Приазовье отдельные порывы 15-20 м/с. Температура в южных областях ночью и днем 0-6° тепла; в Крыму ночью 2-7° тепла, днем 6 декабря - 8-13°, 7 декабря - 4-9° тепла; на остальной территории ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем 0-5° тепла, на Закарпатье - до 9° тепла, в восточной части 7 декабря ночью 2-7° мороза, днем - около 0°.

8-9 декабря на Правобережье и в Крыму ожидаются небольшие осадки, в Карпатах 9 декабря - умеренные; на остальной территории без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла, на юге и крайнем западе днем до 6° тепла; в восточной части и на севере Левобережья ночью 2-7° мороза, 9 декабря - до 10°, днем - 0-5° мороза.

5 декабря в Киеве и области будет облачно, без существенных осадков. Ночью и в первой половине дня туман. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью в Киеве около 0°, днем 1-3° тепла. По области температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла.

6-7 декабря будет облачно с прояснениями. 6 декабря местами небольшой дождь с мокрым снегом, 7 декабря без существенных осадков. Ветер восточный, юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° мороза до 3° тепла, днем - 0-5° тепла.

8-9 декабря возможны небольшие осадки, лишь днем 9 декабря без существенных осадков. Температура ночью и днем от 3° мороза до 3° тепла.