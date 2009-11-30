СЭС подвела итог эпидемии в Киеве

Киевская санитарно-эпидемиологическая служба заявляет, что в столице закончилась эпидемия гриппа.

Об этом говорится в сообщении городской СЭС, обнародованном на ее официальном сайте.

Специалисты информируют, что в период с 23 по 29 ноября с.г. заболеваемость населения Киева уменьшилась в 1,4 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущей недели. Переболели гриппом и ОРВИ 18 тыс. 166 лиц, против 25 тыс. 533 на прошлой неделе, в том числе 6 тыс. 817 детей до 14 лет (37,5%).

Санэпидслужба отмечает, что заболеваемость снизилась во всех возрастных группах.

За неделю госпитализировано 620 больных, в том числе детей до 14 лет - 271 человек.

Показатели заболеваемости среди студентов не увеличиваются.

“Показатели заболеваемости 48-й недели (23-29 ноября – УНИАН) в 1,6 раза ниже эпидпорога. Таким образом, по показателям заболеваемости в г. Киеве закончилась эпидемия гриппа, которая продолжалась 4 недели”, - говорится в сообщении Киевской СЭС.

За время эпидемии переболели 142 тыс. 889 лиц - 5,2% населения города, часть больных детей до 14 лет составляет 9,5% от общего количества детского населения и 31,1% от переболевших ГРВИ и гриппом. Среди больных 592 беременные. Удельный вес школьников среди всех больных составляет 10,8% (15481 чел.), детей организованных коллективов - 31,4%.

Были госпитализированы 3 тыс. 650 лиц, 2,5% от больных. Выписано из стационара 2 тыс. 750 лиц, 75,3%, в том числе с диагнозом пневмония 1 тыс. 271 лицо. Умерли от осложнений 24 человека.

Аналогичный рост заболеваемости, по данным санэпидемиологов, в данный период года (44-48 недели) был зарегистрирован в 1986 году, продолжался 5 недель, переболели 10,4% населения (262192 чел.).

Масочный режим в городе и противоэпидемические мероприятия среди студентов, в местах массового скопления людей будут продолжаться до 8 декабря 2009 года.