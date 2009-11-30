Сброс нефтепродуктов в реку из водостока Азовстали (добавлены фото)

Из водостока № 4 металлургического комбината «Азовсталь» (г. Мариуполь, Донецкая область) произошел несанкционированный сброс нефтепродуктов в реку Кальмиус.

Об этом сообщили УНИАН в Государственной экологической инспекции Азовского моря. Согласно сообщению, несанкционированный сброс нефтепродуктов в реку Кальмиус произошел 29 ноября 2009 года в 11 часов утра.

По состоянию на 30.11.09 Государственной экологической инспекцией Азовского моря отобрано более 20проб воды. Пробы отобраны на водостоке № 4 ОАО МК «Азовсталь», из реки Кальмиус, в устье реки Кальмиус и в акватории Азовского моря.

Визуальные наблюдения свидетельствуют о неэффективности боновых заграждений – после бонов на поверхности реки наблюдаются большие масляные пятна, которые через устье реки следуют в Азовское море, подчеркнули в инспекции. Но добавили, что меткомбинат своими силами собирает масляные сгустки с поверхности реки. По состоянию на 11 часов 30.11.09 было собрано более 12 бочек.

На данное время комбинат «Азовсталь» обратился за помощью к Мариупольскому морскому торговому порту, который предоставит для ликвидации последствий аварийного сброса в реку Кальмиус нефтепродуктов нефтесборщик, современные боновые заграждения и сорбент.

Государственной экологической инспекцией Азовского моря и в дальнейшем будут отбираться пробы воды и производиться анализы отобранных проб, о чем Инспекция будет сообщать дополнительно.

Фото предоставлены Государственной экологической инспекции Азовского моря