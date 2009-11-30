Пятеро мусульманских паломников скончались от вируса А/H1N1

Пять мусульманских паломников скончались от вируса А/H1N1 на обрядовых маршрутах хаджа, сообщает в воскресенье эмиратское информационное агентство ВАМ.

Заражение вирусом гриппа зарегистрировано у 73 паломников. Умерли в результате заражения вирусом 5 человек. Министерство здравоохранения страны не сообщает о национальностях погибших.

По его данным, смертность на обрядовых маршрутах хаджа сократилась в этом году на 37% по сравнению с прошлым годом. Эпидемических заболеваний не было.

Хадж этого года совершили, по сведениям организаторов, более 2,3 миллиона паломников, в том числе примерно 700 тысяч жителей Саудовской Аравии.