Как платить за продажу арестованного имущества?

Специализированные организации, которые занимаются реализацией арестованного имущества через аукционы, будут получать вознаграждение в размере 15% от цены продажи лота, то есть от фактически вырученной суммы, а не от стоимости, по которой имущество было передано на реализацию.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, соответствующие изменения в Порядок реализации арестованного имущества утверждены приказом Министерства юстиции № 2166/5 от 17 ноября 2009 года.

Как отметил министр юстиции Николай ОНИЩУК, изменения направлены на повышение заинтересованности специализированных организаций в реализации по самой высокой цене арестованного имущества, в том числе – недвижимого. А также - с целью улучшения защиты прав и интересов сторон исполнительного производства.

Так, вознаграждение за реализацию арестованного имущества, как и раньше, не будет превышать 15%. Однако реализаторы будут получать вознаграждение за предоставленные услуги по реализации имущества в процентах от цены продажи лота (то есть, суммы, фактически вырученной от продажи), а не от стоимости, по которой имущество передается на реализацию.

Предусматривается также, что при определении организации, которой будет предложена реализация того или иного имущества, комиссией будут оцениваться условия, выдвинутые реализатором, в том числе - размер вознаграждения за предоставленные услуги по реализации имущества. Если специализированными организациями будут предложены одинаковые условия для реализации арестованного имущества, или все реализаторы будут отказываться принять на продажу предложенное имущество, оно по решению конкурсной комиссии будет передаваться на реализацию специализированной организации по алфавиту в порядке очередности.

С целью повышения эффективности реализации арестованного имущества этим же приказом Минюста внесен также ряд изменений во Временное положение о порядке проведения публичных торгов по реализации арестованного недвижимого имущества и в Инструкцию о проведении исполнительных действий.