Тигипко: Нафтогаз заплатил Газпрому лишь 1,5 миллиарда собственных денег

Кандидат на пост Президента Украины Сергей ТИГИПКО считает, что промышленности и экономике нужна не стабильная, а справедливая цена на газ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так он прокомментировал заявление премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО о том, что цена газа в первом полугодии 2010 года будет равняться средней цене на газ в этом году, или 234 доллара за тысячу кубометров. При этом, по наиболее оптимистичным оценкам, стоимость топлива в следующем году будет составлять 295 долларов, а МВФ прогнозирует 338 долларов.

«Сегодня у «Нафтогаза» нет возможности дотировать потребителей газа, потому что сама эта компания – на бюджетных дотациях», - сказал С.ТИГИПКО.

«Чтобы сдерживать цену газа для промышленности, «Нафтогазу» нужно будет или же радикально снижать свою маржу и расходы на транспортировку, или же влезать в новые долги. Других источников средств для субсидирования экономики у компании просто нет», – считает С.ТИГИПКО.

По его словам, в то же время последующее наращивание кредиторской задолженности все более повышает риск банкротства госкомпании. Так, компания уже не в состоянии самостоятельно обслуживать свои обязательства. «За десять месяцев этого года «Нафтогаз» купил газа на $4,6 млрд., из них лишь полтора миллиарда – собственные ресурсы компании. Остальные – ссуды, рассрочки и дотации», – отметил С.ТИГИПКО.

«Стабильность – это не всегда хорошо, – утверждает кандидат в президенты. – Если для такой стабилизации власть задействует все ресурсы государственной финансовой машины, эффект может оказаться сомнительным. Тем более, что сейчас речь идет о завышенных ценах российского газа в результате несовершенства формулы ее расчета», - резюмировал С.ТИГИПКО.