При появлении милиции грабитель выстрелил себе в голову

В Кривом Роге Днепропетровской области неизвестный мужчина, угрожая пистолетом, ограбил магазин, похитив 45 мобильных телефонов.

Как сообщили УНИАН в Центре общественных, скрыться из магазина ему помешали сотрудники милиции, после чего злоумышленник из собственного пистолета выстрелил себе в голову. Грабитель в бессознательном состоянии был госпитализирован в больницу.

С места происшествия изъят восьмизарядный газовый пистолет, приспособленный для стрельбы патронами калибра 5,45 мм с самодельным глушителем.

Похищенные мобильные телефоны возвращены в магазин. По факту разбоя следственный отдел Саксаганского райотдела внутренних дел Кривого Рога возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Украины.