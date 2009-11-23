Ющенко видит демографический оптимизм

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает значительное развитие экономики Украины за последние 5 лет.

Об этом он сказал во время выступления на торжественных мероприятиях по случаю Дня Свободы в Украинском доме в воскресенье.

«За последние 5 лет наше экономическое движение преодолело колоссальное расстояние. Невзирая на кризис», - отметил он.

В.ЮЩЕНКО напомнил, что в начале его президентства, 4 года назад, бюджет страны составлял 80 миллиардов гривен. «Очевидно, это – большая сумма. Но сегодня бюджет Украины – 300 миллиардов. Я не припоминаю, чтобы в нашей истории была такая динамика государственных финансов», - отметил Президент.

Также он рассказал о значительном росте инвестиций. По его словам, за 4 года иностранные инвестиции выросли с 8 миллиардов долларов до 38 миллиардов долларов. «Я воистину хочу, чтобы будущие 5 или 10 лет хотя бы повторили эту тенденцию», - подчеркнул Глава государства.

«Украина за эти годы как-то уже привыкла к имени житницы Европы. Каждый из последних двух лет мы экспортировали по 20 млн. тонн зерна, вышли на пятое место в мире по продаже зерна, четвертое место по продаже кукурузы, первое место по продаже ячменя, и мы возвращаем то, что когда-то давно нам принадлежало», - отметил Президент .

Также он подчеркнул, что сегодня в Украине наблюдается самый низкий за годы украинской независимости уровень безработицы. «Впервые за 18 лет мы имеем демографический оптимизм. Если сохранятся эти темпы прироста нации, какие мы имели за последние 4 года, начиная с 2015 года мы будем иметь абсолютный прирост украинской нации. 4 годы назад она была на 14-м месте в Европе, на последнем месте в Европе среди вымирающих наций», - отметил В.ЮЩЕНКО.

Он убежден, что это все свидетельствует о колоссальной возможности для нашей свободы, для нашей украинской перспективы.

«Но ее никогда не будет, если поверим лишь в деньги и цифры. Простите, эти слова говорит финансист. Я верю в экономическую свободу и хорошо знаю принципы ее построения. Свобода всегда имеет цель. Цель – это развитие. Развитие – это наш достаток – духовный, физический», - отметил В.ЮЩЕНКО.

«Но чтобы развиваться в нынешнем жестоком мире, нужно быть нацией, уверенной в своих силах. Я уточню, убежденной в своих силах, самодостаточной в своих силах», - прибавил Президент.