В Житомирской области работники банка вынесли из хранилища более 1,4 млн.

В Житомирской области работники Государственной службы борьбы с экономической преступностью разоблачили двух сотрудников банка, которые в течение сентября-октября этого года похитили из хранилища более 1,4 млн. гривень.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью МВД Украины, в отношении воров возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.