Сегодня в Киеве - финал Детского Евровидения

В субботу, 21 ноября, юные певцы из 13 стран будут бороться за победу в финале детского песенного конкурса Евровидение-2009, который состоится в киевском Дворце спорта.

Как сообщают «Подробности», на конкурсе выступят представители Швеции, Армении, России, Румынии, Сербии, Грузии, Нидерландов, Кипра, Мальты, Бельгии, Македонии, Беларуси и Украины.

Украину представляет победитель национального отборочного тура Андроник АЛЕКСАНЯН из Хмельницкой области.

Седьмой международный детский песенный конкурс "Детское Евровидение-2009" официально стартовал в Киеве 16 ноября, несмотря на эпидемию гриппа в Украине.

Музыкальный конкурс среди детей от десяти до 15 лет проводится с 2003 года. В отличие от взрослого конкурса здесь страна-победитель не получает автоматического права на организацию мероприятия в следующем году, место проведения определяет оргкомитет. В 2009 году право принять "Детское Евровидение" получил Киев.