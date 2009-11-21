Тимошенко: Украине в рамках СНГ важно создать ядерно-топливный цикл

Украине важно в ходе выполнения концепции сотрудничества СНГ в сфере энергетики создать собственный ядерно-топливный цикл.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на пресс-конференции в Ялте по итогам заседания премьеров стран СНГ.

«Для Украины положения подписанных документов конвертируются в нашу давнюю мечту, и в том числе - создание собственного ядерно-топливного цикла», - сказала глава украинского правительства.

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что Украине «чрезвычайно важно участвовать в едином центре обогащения урана, чрезвычайно важно построить собственный завод по производству ядерного топлива».

Она также отметила важность совместных усилий, в том числе с участием Российской Федерации, для достройки двух блоков Хмельницкой АЭС – третьего и четвертого.

«Наш политический суверенитет должен поддерживаться нашей энергетической независимостью и максимальной самодостаточностью», - подчеркнула глава Кабмина.

По ее словам, построение такого сотрудничества в рамках СНГ является интересным для Украинского государства.

Со своей стороны председатель исполнительного комитета СНГ Сергей ЛЕБЕДЕВ сообщил, что концепция сотрудничества в сфере энергетики предусматривает «совместное создание энергетических объектов», в частности строительство объектов ядерной энергетики.

Важным пунктом является также совместный поиск странами СНГ и использование альтернативных источников энергии, совместное использование линий электропередач.

Как сообщал УНИАН, правительство постановлением от 23 сентября 2009 года №1004 утвердило Государственную целевую экономическую программу «Ядерное топливо Украины». Документом предусмотрено, что Украина намерена направить 13,5 млрд. грн. на создание элементов ядерного топливного цикла до 2014 года.

Программой, в частности, предусмотрено строительство к 2013 году первой очереди завода по фабрикации ядерного топлива, строительство предприятия по производству комплектующих элементов для тепловыделяющих сборок из циркониевого проката, техническое переоснащение и модернизация существующих циркониевых производств, увеличение добычи урановой руды до 1,25 млн. тонн в год, концентрата урана - до 1880 тонн в год.

Программа рассчитана на 2009-2013 годы. Объем финансирования программы из специального фонда госбюджета прогнозируется на уровне 4,335 млрд. грн. Кроме того, из других источников планируется привлечь 9,215 млрд. грн.

На данный момент монопольным поставщиком ядерного топлива на украинские АЭС является российская корпорация «ТВЭЛ».

Срок действия долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива между НАЭК «Энергоатом» и ОАО «ТВЭЛ» заканчивается 1 января 2010 года.

30 октября источник в «Росатоме» сообщил УНИАН, что контракт между ОАО «ТВЭЛ» и НАК «Энергоатом» о поставках ядерного топлива на украинские АЭС планируется подписать на заседании Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, которое пройдет в Ялте в ноябре текущего года. Согласно договоренностям, зафиксированным в итоговом протоколе апрельского заседания Комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии, Украина и Россия должны были до 15 июля т.г. заключить долгосрочный контракт на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года.

В частности, в договоренностях зафиксировано, что при условии заключения долгосрочного контракта на поставку ядерного топлива для АЭС Украины после 2010 года на 12 действующих энергоблоков АЭС, а также при условии закупки украинской стороной у России, начиная с 2011 года, всего объема услуг по обогащению урана российская сторона обеспечит свое участие в строительстве завода по фабрикации ядерного топлива в Украине по российским технологиям. При этом предполагается, что предприятие будет построено к сроку, необходимому для обеспечения первых топливных загрузок 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, которые планируется ввести в эксплуатацию в 2015-2016 гг.

20 ноября в Ялте главы правительств Содружества независимых государств приняли решение отправить на доработку план мероприятий, направленный на реализацию концепции сотрудничества в сфере энергетики. «Принято решение обсудить и принять концепцию сотрудничества в сфере энергетики, но план мероприятий по ее реализации направить на дополнительную доработку», - отметил С.ЛЕБЕДЕВ.

Это решение принято на заседании премьеров в узком кругу, уточнил он.