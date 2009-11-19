В Тернопольской области милиционеры погорели на взятке

В Тернопольской области при получении взятки задержали оперуполномоченных райотдела милиции.

Как сообщила корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора области Леся ДОЛИШНАЯ, во время доследственной проверки, проведенной прокуратурой вместе с отделом внутренней безопасности милиции, установлено, что оперативные работники требовали и получили от тернополянки взятки в сумме 100 дол. и 200 грн. за непривлечение ее к уголовной ответственности за то, что она якобы предоставила заведомо неправдивую информацию о преступлении.

Передача денег состоялась 18 ноября в салоне автомобиля работников милиции в Тернополе, после чего их сразу задержали.

Сегодня, 19 ноября, следователь прокуратуры Тернопольского района возбудил уголовное дело по факту вымогательства и получения взятки оперуполномоченными райотдела милиции.