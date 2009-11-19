Все частные аптеки в Киеве через три месяца получат пандусы

За три месяцев все частные аптеки Киева будут обустроены пандусами для лиц с ограниченными физическими возможностями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, соответствующее поручение дал Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ после заседания Городского комитета доступности инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры.

На заседании отмечалось, что в городе в рамках выполнения программы «Безбарьерная среда» продолжаются работы по обустройству пандусов и съездов, снижению уровня тротуаров перед пешеходными переходами, установке звуковых светофоров, установке специальных лифтов в надземных пешеходных переходах и т.п.

По информации, озвученной коммунальной корпорацией «Киевавтодор», в течение текущего года выполнено 1 тыс. 722 снижения бордюрного камня. В целом до 2011 года планируется осуществить 7 тыс. 248 таких снижений. Кроме того, в столице 7 надземных переходов оборудованы лифтами.

По данным КП «Киевский метрополитен», на всех станциях столичного метро установлены ориентиры для людей с изъянами зрения, 617 вагонов подвижного состава обустроены информационными мониторами для людей с изъянами слуха. Также 46 станций метро обустроены информационными звуковыми мониторами. Кроме того, 119 подземных переходов обустроены колясочными съездами.

Первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ, в свою очередь, сообщила, что на муниципальном телеканале ТРК «Киев» с февраля 2009 года ввели сопровождение информационных программ сурдопереводом. В частности, с сурдопереводом выходит программа «Столица» и выпуски новостей.