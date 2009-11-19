Тимошенко о продаже зерна в Россию

На заседании украинско-российского межправительственного комитета по экономическому сотрудничеству, которое пройдет в Ялте 19 ноября, планируется рассмотреть вопрос о продаже украинского зерна в Россию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО на брифинге.

«Украина, как большая аграрная страна, хотела бы иметь, во-первых, логичные рынки сбыта своего зерна, во-вторых, получить за свое зерно реальную рыночную цену, которая в полном объеме покрывает себестоимость выращивания зерна и дает хорошую прибыль нашим аграриям. И поэтому мы проведем дискуссию на тему, как Украина и украинские производители зерна должны адекватно принимать участие в мировом распределении труда по торговле зерном», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Украина с начала маркетингового года экспортировала 9,5 млн. тонн зерна. Такие данные озвучил 6 ноября на брифинге в Киеве первый заместитель министра аграрной политики Украины Юрий ЛУЗАН.

По прогнозам Минагрополитики, экспорт зерновых культур в 2009/2010 МГ возможен на уровне 16,7 млн. тонн.