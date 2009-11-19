Евросоюз поддерживает намерение России вступить в ВТО

Европейский Союз поддерживает скорейшее присоединение России ко Всемирной торговой организации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции по итогам саммита Россия-Евросоюз заявил глава Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ.

«Мы настаивали на том, что Россия должна как можно быстрее вступить в ВТО – это в наших интересах, в интересах всех европейских стран. Россия должна быть в ВТО и это очевидно», - сказал Ж.БАРРОЗУ.

По его словам, Евросоюз подтвердил намерение всячески помогать России как можно быстрее вступить в ВТО.

В свою очередь Президент РФ Дмитрий МЕДВЕДЕВ сообщил, что решение о вступлении России в ВТО в рамках Таможенного союза или отдельно - с согласованием позиций с Белорусью и Казахстаном - будет зависеть от того, какой путь будет короче.

«Единственный вопрос, который остается, действительно будет решен в самое ближайшее время - каков будет сценарий присоединения РФ к ВТО. Будет ли это происходить все-таки в рамках какого-то единого процесса присоединения нашего Союза к организации, или мы это сделаем сепаратно, мы это сделаем отдельно, но согласовав предварительно позиции с нашими партнерами по Таможенному союзу. И то, и другое, на мой взгляд, возможно, но для нас главное – скорость», - сказал Д.МЕДВЕДЕВ.

Как сообщал УНИАН, 13 ноября Д.МЕДВЕДЕВ выразил надежду, что Россия в 2010 году вступит во Всемирную торговую организацию.

Россия более 15 лет ведет переговоры о вступлении в ВТО. На сегодняшний день Москва завершила все двусторонние переговоры с 60 странами-партнерами, но не согласовала ряд принципиальных позиций, в том числе по сельскому хозяйству, урегулированию деятельности ряда государственных компаний и ставкам экспортных пошлин на древесину.