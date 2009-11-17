СМИ: в посольстве США в Украине торговали визами

Сотрудники УБОП задержали в Киеве двоих сотрудников посольства США в Украине. Их подозревают в том, что они торговали американскими визами. О скандале пишет газета "Сегодня". «Они наладили канал по переправке нелегалов в Америку, за визы брали $10-12 тысяч, часть денег оседала в Штатах, часть здесь. В Америке это - громкое дело, ФБР уже арестовало 25 человек, некоторым из них грозит пожизненное заключение», - сообщил источник в УБОП. Среди 25 арестованных есть как организаторы этого дела, так и сами нелегалы - из Казахстана, России, Украины.

Всего в Украине по этому делу задержаны четыре человека - двое из них подельники сотрудников посольства: они подыскивали желающих осесть за океаном. Сейчас они находятся на подписке о невыезде, а сотрудники посольства допрошены и отпущены.

Раскрутка этого дела началась в городе Кливленд, штат Огайо (США). Сотрудница местного бюро по регистрации авто продавала за $3 тыс. водительские права (в Америке — это основной документ, подтверждающий личность) нелегальным эмигрантам, на основании чего они спустя некоторое время становились полноправными американцами. Сотрудники ФБР внедрились в это бюро. Выяснилось, что часть нелегальных эмигрантов въехала в Штаты по визам, выданным в посольстве США в Киеве. Операцию проводили совместными силами ФБР и украинский УБОП.

В посольстве США в Украине изданию подтвердили, что двоих их сотрудников, граждан Украины, задержали по подозрению в том, что они способствовали незаконной выдаче виз. «Они не являлись сотрудниками консульского отдела, но каким-то образом помогали получить визы людям, ехавшим в Штаты с одной целью (командировки или турпоездки. - Авт.), а затем оставались там навсегда. В рамках расследования этого дела служба безопасности посольства сотрудничала с МВД», - сказали в пресс-службе посольства.