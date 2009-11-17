Остров в Индийском океане купил две тонны золота у МВФ

Международный валютный фонд продал 2 тонны золота из своих запасов Центробанку Маврикия за 71,7 миллиона долларов, сообщает AFP.

В официальном заявлении, распространенном МВФ, говорится, что золото было продано Маврикию по среднерыночной цене на этот металл на 11 ноября 2009 года. 16 ноября, когда было объявлено о заключении сделки, был установлен абсолютный рекорд цены на золото - 1136,72 доллара за унцию.

В середине сентября 2009 года МВФ объявил о решении выставить на продажу 403,3 тонны золота из своих запасов, чтобы получить средства на реализацию программ помощи беднейшим странам. Вскоре после того, как МВФ объявил о планах по продаже золота, появились сообщения, что весь запас драгметалла намерен купить Китай, которые позже не подтвердились.

Первая партия драгметалла из запасов МВФ была продана в начале ноября ЦБ Индии, заплатившему за 200 тонн золота сумму, эквивалентную 6,7 миллиарда долларов США. Вторым покупателем золота у Международного валютного фонда стал Маврикий.

Республика Маврикий - островное государство в Индийском океане на территории которого проживают около 1 миллиона 288 тысяч человек. Маврикий по показателю ВВП на душу населения входит в 10-ку наиболее успешных стран Африки. Основные доход государству приносят туризм, производство сахарного тростника, а также оффшорные зоны.

Лента.ру