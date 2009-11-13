СИЗО и спецприемники оборудуют кварцевыми лампами

В Львовской области спецучреждения милиции будут оборудованы кварцевыми лампами с целью соблюдения противоэпидемического режима.

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД в Львовской области, на данное время кварцевые лампы установлены в изоляторах временного содержания Буского, Городокского, Золочевского, Каменка-Бугского, Радеховского, Самборского, Старо-Самборского, Трускавецкого, Червоноградского и Львовского городских управлений внутренних дел, а также в львовском приемнике-распределителе для лиц, задержанных за бродяжничество.

«По состоянию на 12 ноября в специальных учреждениях милиции ГУ МВД в Львовской области содержится 57 задержанных и взятых под стражу лиц, среди которых больных ОРЗ нет», - отмечается в сообщении.

Также в спецучреждениях области организован первичный медицинский осмотр, комплексная санитарная обработка, обязательное медицинское обследование, в том числе общий врачебный осмотр, рентген-флюорографическое лабораторное обследование.