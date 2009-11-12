Что украинцы хотели бы получить на Новый год (опрос)

В этом году среднестатистический украинец планирует потратить на Новый год и Рождество около 2,5 тыс. грн., что на 14% (на 300 грн.) больше показателей 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, такие данные исследования, проведенного компанией Deloitte, озвучил менеджер компании Александр ЧЕРИНЬКО сегодня на пресс-конференции.

По его словам, из общей суммы планируемых расходов 1,2 тыс. грн. украинцы планируют потратить на подарки, 850 грн. - на праздничный стол и 450 грн. - на развлечения. При этом средняя стоимость подарка уменьшится.

Согласно исследованию, 41% опрошенных намерены увеличить расходы на подарки, 31% - поддерживать расходы на прошлогоднем уровне, 28% - намерены потратить меньше.

А.ЧЕРИНЬКО отметил, что увеличение расходов произойдет за счет молодежи и высоко обеспеченных граждан.

Как сообщила партнер Deloitte, руководитель группы по работе с предприятиями розничной торговли Украины Виктория ЧОРНОВОЛ, в четверку самых ожидаемых подарков, которые хотели бы получить украинцы на новогодние праздники, - деньги (50%), ноутбук (36%), косметика/парфюмерия (35%), книги (34%).

В то же время дарить на праздники респонденты собираются косметику/парфюмерию (51%), украшения для интерьера (39%), конфеты (35%), книги (31%), одежду/обувь (30%) и только 28% - деньги. При этом подарочные сертификаты в Украине пока не пользуются спросом.

В.ЧОРНОВОЛ отметила, что в результате влияния финансового кризиса украинцы отказываются от импульсивных покупок, предпочитая практичные и полезные подарки (76%). При этом предпочтение отдается товарам отечественного производителя (75%, за счет более низких цен и восстановления доверия).

По словам партнера компании, в этом году больше всего от кризиса пострадают дети и подростки, среди желаемых подарков которых – ноутбуки и мобильные телефоны, которые не попали в список планируемых подарков.

По данным Deloitte, в этом году украинцы планируют покупать подарки в супермаркетах (52%), на рынках (51%), в специализированных магазинах (49%), в несетевых магазинах у дома (48%), гипермаркетах (30%). При этом, выбирая место для покупки товаров на праздники, украинцы, помимо соотношения цены и качества (95%), обратят внимание на меры предохранения от «свиного» гриппа (63%).

Как отметил партнер Deloitte, руководитель направления консалтинга Андрей СТЕПАНОВ, 74% украинцев почувствовали на личном финансовом положении влияние финансового кризиса (в 2008 году – 48%). В частности, 59% украинцев отмечают снижение своей покупательской способности, 28% опрошенных могут тратить на уровне прошлого года и 14% - смогут тратить больше. При этом в своей занятости в 2010 году уверены 40% опрошенных.

В.СТЕПАНОВ добавил, что по окончании кризиса 42% украинцев планируют тратить больше, 53% - на том же уровне, 5% - планирует тратить меньше.

В свою очередь вице-президент по маркетингу группы компаний Fozzy Group Михаил ДУДНИК отметил, что ожидания в этом году от продаж в предновогодний и новогодний период (декабрь-январь) «сдержанно-оптимистические». Он добавил, что обычно в среднем продажи в декабре на 50% превышают объем продаж предыдущего месяца.

Исследование потребительских настроений европейских покупателей в преддверии сезона новогодних и рождественских праздников 2009/2010 проводится компанией Deloitte в Украине второй раз. Опрос проводился методом интернет-анкетирования в течение последней недели сентября – первой недели октября. В исследовании приняли участие более 700 человек в возрасте от 18 до 65 лет, проживающих в Харькове, Киеве, Львове, Одессе, Николаеве, Днепропетровске, Донецке и Сумах.

Справка УНИАН. Согласно данным Deloitte, в 2008 году каждый украинец собирался потратить на новогодние праздники около 2,2 тыс. грн. Из них на подарки - около 1 тыс. грн. (в среднем 8 подарков), на праздничный стол – 850 грн., на выход в свет (кафе, бары, ночные клубы) – 320 грн.