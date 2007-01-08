В Запорожье произошел взрыв в здании военной прокуратуры

В Запорожье произошел взрыв в расположенном в Жовтневом районе Запорожья здании военной прокуратуры Запорожского гарнизона.

Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, ЧП случилось 7 января в 4.20 утра.

«В результате взрыва пострадал молодой мужчина – солдат срочной службы, 1987 года рождения. Взрывом ему оторвало кисть одной руки и серьезно повредило вторую руку», - сообщили в МЧС.

По неофициальным данным, в помещении военной прокуратуры взорвалась граната. Однако, как она либо другое взрывное устройство попали в помещение военной прокуратуры – никто из правоохранительных органов, задействованных в расследовании, пока не сообщает.