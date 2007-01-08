В Запорожье произошел взрыв в здании военной прокуратуры
12:02, 08 января 2007Общество
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Пострадал молодой парень
В Запорожье произошел взрыв в расположенном в Жовтневом районе Запорожья здании военной прокуратуры Запорожского гарнизона.
Как сообщили УНИАН в Запорожском теруправлении МЧС, ЧП случилось 7 января в 4.20 утра.
«В результате взрыва пострадал молодой мужчина – солдат срочной службы, 1987 года рождения. Взрывом ему оторвало кисть одной руки и серьезно повредило вторую руку», - сообщили в МЧС.
По неофициальным данным, в помещении военной прокуратуры взорвалась граната. Однако, как она либо другое взрывное устройство попали в помещение военной прокуратуры – никто из правоохранительных органов, задействованных в расследовании, пока не сообщает.
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