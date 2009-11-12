Налоговая не нашла в Украине черного рынка лекарств от гриппа

На сегодняшний день в Украине нет крупных преступных кланов, которые организовано занимаются реализацией медпрепаратов. Об этом в интервью еженедельнику «Комментарии:» заявил начальник налоговой милиции Государственной налоговой администрации Украины Владислав БУХАРЕВ.

Соответственно, по его словам, нет и предпосылок к тому, чтобы в Украине появился черный рынок лекарств для борьбы с гриппом. «Ведь содержать нелегальную сбытовую сеть - дело затратное, масштабное и рискованное», - объяснил В.БУХАРЕВ.

Пока все нарушения, выявленные в этой сфере, сводятся к продаже лекарств без документов или самими аптеками, или случайными лицами, которые воспользовались дефицитом.

В частности, как отметил руководитель Налоговой милиции ГНАУ, 910 мобильных групп, которые ведут ежедневный мониторинг ситуации на рынке с 30 октября, выявили почти 2,3 тысячи злоупотреблений, связанных с необоснованным завышением цен на медикаменты, подпольной продажей и неуплатой налогов крупными фармацевтическими компаниями. При этом из незаконного оборота изъято медикаментов и оборудования на сумму свыше 17,3 млн. грн.