«Артек» намерен отстаивать свою репутацию в суде

Международный детский центр «Артек» в ближайшее время подаст два иска в суд в связи с заявлениями о растлении несовершеннолетних на территории лагеря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом генеральный директор «Артека» Борис НОВОЖИЛОВ сообщил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Б.НОВОЖИЛОВ заявил, что информация о педофилии в детском центре не отвечает действительности.

Он отметил, что во вторник, 10 ноября, подписал договор с киевской компанией о подаче иска в суд о защите чести и деловой репутации центра.

«В ближайшее время эта компания от имени Международного детского центра «Артек» подаст в суд (иск) о защите чести, достоинства, деловой репутации на тех людей, которые озвучивали эту информацию (о развращении детей)», - сказал гендиректор.

«Второй иск будет очень серьезный - это материальный ущерб», - добавил Б.НОВОЖИЛОВ. Он отметил, что заявления политиков и чиновников нанесли колоссальный ущерб предприятию.