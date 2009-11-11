Неизвестный погиб от рикошета, открыв стрельбу в нарколаборатории

Неизвестный открыл стрельбу в лаборатории по анализу наркотиков в пригороде Портленда на северо-западе США, двое погибли, еще двое получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на представителей полиции.

Стрельба произошла во вторник в 11.48 по местному времени.

По данным полиции, среди погибших одна женщина и сам стрелявший, который скончался от ранения, полученного в результате рикошета пули. Пострадавшие госпитализированы.