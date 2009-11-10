Тимошенко: медики за эпидемию получат сверхурочные

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что все медики, которые работают сверхурочно в связи с эпидемией гриппа и ОРВИ, получат средства в полной мере.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила вчера на совещании в Волынской областной государственной администрации по вопросам борьбы с эпидемией гриппа и ОРВИ.

«Правительство сегодня заканчивает перечисление средств в областные бюджеты для создания премиальных фондов для врачей и медицинского персонала, которые работают сверх норматива в период карантина», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО. При этом она добавила, что из областных бюджетов эти деньги поступят в медицинские учреждения, которые будут распоряжаться ими по собственному усмотрению.

Кроме того, Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что правительство заканчивает заключение ранее подготовленных контрактов на поставки автомобилей «скорой помощи», реанимобилей, цифровых рентген-аппаратов, маммографов, аппаратов УЗИ. «Мы начали большую программу переоснащения нашей системы здравоохранения современным медицинским оборудованием и будем держать эту программу под контролем», - сказала она.

Чтобы предотвратить следующие прогнозируемые волны гриппа, премьер-министр призвала и в дальнейшем обеспечивать противоэпидемиологические мероприятия. В частности, отметила Ю.ТИМОШЕНКО, областная власть должна обеспечить пошив и хранение в госрезерве марлевых повязок из расчета по две на каждого жителя области.

После совещания к Ю.ТИМОШЕНКО обратились представители нескольких райсоветов и главные врачи медицинских учреждений относительно выделения дополнительных средств на достройку медучреждений. В частности, на достройку поликлиники в городе Киверцы, которая готова на 95%, терапевтического корпуса в Ковеле и реконструкцию Шацкой поликлиники. По поводу последней, то представители поликлиники сообщили, что там „в одном кабинете поликлиники принимают три врача... А Шацкий район - это санаторно-курортная зона, куда наплыв туристов огромный, особенно летом, а состояние поликлиники никуда не годится». Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что на реконструкцию Шацкой поликлиники уже в начале следующего года поступят первые средства.