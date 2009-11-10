Налоговая накрыла конвертационный центр
02:16, 10 ноября 2009Общество
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Сообщение из Одесской области
В Одесской области ликвидирован конвертационный центр, услугами которого пользовались 40 предприятий.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации, на протяжении 2008-2009 гг. центр проконвертировал около 250 млн. грн.
Во время обыска были выявлены и изъяты в качестве доказательств бухгалтерские документы, чистые бланки с печатями, 6 компьютеров и печати 7 субъектов ведения хозяйства. Также найдены и изъяты денежные средства на сумму 195 тыс. долл. и 43 тыс. грн.
Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству, отметили в ГНА.
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