Налоговая накрыла конвертационный центр

В Одесской области ликвидирован конвертационный центр, услугами которого пользовались 40 предприятий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной налоговой администрации, на протяжении 2008-2009 гг. центр проконвертировал около 250 млн. грн.

Во время обыска были выявлены и изъяты в качестве доказательств бухгалтерские документы, чистые бланки с печатями, 6 компьютеров и печати 7 субъектов ведения хозяйства. Также найдены и изъяты денежные средства на сумму 195 тыс. долл. и 43 тыс. грн.

Сейчас проводится комплекс мероприятий, направленных на возмещение убытков, нанесенных государству, отметили в ГНА.