В Украине от гриппа и ОРВИ умерли 155 человек

Число умерших от последствий гриппа и ОРВИ в Украине возросло до 155 лиц.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, за минувшие сутки количество жертв эпидемии увеличилось на 11 человек: 2 - умерли во Львовской области, 2 - в Ивано-Франковской, 2 - в Ривненской, 3 – в Черновицкой, по одному - в Хмельницкой и Винницкой областях.

С начала эпидемии в стране гриппом и ОРВИ заболели 969 тыс. 247 человек, в частности, за последние сутки 32 тыс. 443 человека. Госпитализировано с начала эпидемии 48 тыс. 972 челвоека, за последние сутки - 3 тыс. 994 чел., из которых в реанимации находятся 446 лиц.

Эпидемический порог превышен в 13 областях и в Киеве, приблизились к эпидемпорогу 13 регионов. В сообщении не говорится о количестве случаев заболевания гриппом A/H1N1. Ранее Минздрав сообщал о 32 случаях гриппа A/H1N1 и 14 подтвержденных смертей от него.