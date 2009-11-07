Ющенко за возмещение ущерба от ввоза опасных отходов из-за границы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал закон «О ратификации Протокола об ответственности и компенсации за ущерб, причиненный в результате трансграничной перевозки опасных отходов и их удаления».

Текст документу обнародован на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины ратифицировала этот протокол 22 октября.

Цель принятия закона заключается в создании всеобъемлющего режима материальной ответственности и надлежащей и оперативной компенсации за ущерб, нанесенный в результате трансграничной перевозки и удаления опасных отходов и других отходов, включая их незаконное перемещение. Закон должен стать неотъемлемым дополнением к Базельской конвенции, к которой Украина присоединилась 1 июля 1999 г., и которая с этого времени является правовым актом национального законодательства Украины.

Основой для определения стороны, которая должна нести расходы на возмещение ущебра, должен быть международно-правовой принцип - „загрязнитель платит”, который действует независимо от того, является или не является данное государство Стороной Протокола об ответственности и компенсации к Базельской конвенции.

Возмещение убытков, нанесенных конкретным государствам, решается на основании действующего международного права. Принятие Протокола позволяет ускорить определение и обеспечить адекватную компенсацию убытка именно благодаря использованию процедур этого Протокола.