Неизвестный открыл стрельбу в офисном здании в США

Неизвестный в пятницу открыл стрельбу в офисном здании в американском городе Орландо, два человека погибли, не менее шести ранены, сообщает Associated Press.

Многоэтажный офисный центр "Legions Place" находится в центре города. Здание оцеплено, проводится эвакуация сотрудников, к месту трагедии прибыло несколько десятков полицейских машин, а в небе дежурит полицейский вертолет.

По данным агентства Франс Пресс, телефонный звонок поступил из здания в 11.49 по местному времени, уточняет РИА "Новости".

Сейчас полиция ищет вооруженного мужчину, который, по словам очевидцев, был одет в джинсы и голубую рубашку-поло.