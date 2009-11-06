В Киеве задержали трех иностранцев-грабителей

В Киеве задержаны три иностранца-грабителя.

Как сообщили УНИАН в Департаменте связей с общественностью и международной деятельности МВД Украины, в Голосеевском районе города Киева 4 ноября в результате оперативно-розыскных мероприятий работники милиции задержали трех граждан Грузии в возрасте от 35 до 43 лет. Предварительно установлено, что они на улице столицы разбили стекло в автомашине 29-летнего местного жителя и похитили барсетку, в которой находилось 16,5 тысяч гривен. Похищенное изъято.