Что нового в проблемных банках

«Дело» выяснило, какие изменения произошли в банках с временной администрацией на текущей неделе

Укрпромбанк

С 3 ноября все выплаты процентов и вкладов в банке остановлены. Связано это с переводом депозитов и средств с текущих счетов населения в Родовид Банк.

В Укрпромбанке обещают, что в ближайшее время информацию о том, когда и где конкретно будут выплачиваться вклады, можно будет узнать в филиалах и отделениях этого финучреждения.

Кроме того, банк предложил заемщикам-физлицам, перевести оставшуюся сумму валютного долга в гривню. Курс обмена долларовых кредитов на гривню составляет 8,01 грн./$, курс обмена евро — 11,71 грн./евро.

Родовид Банк С 4 ноября специалисты банка запустили веб-сайт (www.helpukrprombank.com) для клиентов Укрпромбанка, чьи депозиты будут переведены в Родовид Банк. На этом сайте банк сообщает, что свои депозиты клиенты Укрпромбанка смогут получить уже во второй половине ноября 2009 года.

Для того чтобы не создавать очереди в отделениях «Родовида», банк предлагает вкладчикам зарегистрироваться в электронной очереди. Запись в электронную очередь начнется также со второй половины ноября. Записаться можно будет как на новом сайте, так и по телефону информационного центра банка — 0-800-50-8888.

Банк «Столица»

Банк на этой неделе разместил на своем сайте информацию, что намерен увеличить сумму выплат по депозитам. Если сейчас вкладчик может получить вклад и проценты по нему в размере до 5 тыс. грн., то в сообщении указывалось, что сумма будет увеличена до 18 тыс. грн. Однако вчера это сообщение с сайта исчезло. «Пока окончательное решение не принято, поэтому сообщение с сайта убрали. На следующей неделе, возможно, банк начнет выплату вкладов до 18 тыс. грн.», — сообщили в головном офисе банка «Столица».

Ипобанк

Банк на своем веб-сайте вывесил списки должников, которым необходимо обратиться в банк за реструктуризацией кредита. В частности неплательщиками банка являются 2 физлица и 29 компаний. Среди которых — ОАО «Киевгорстрой-1», ЗАО «Конный завод Гранд», ООО «Восточноукраинская нефтяная компания», ООО «Ипотека-Новая» и другие.

Восточно-Европейский Банк

Банк предложил клиентам новые условия по переоформлению вкладов. Депозит, срок которого закончился, можно переоформить по депозитной программе «Базис». Срок депозита — 92 дня с возможностью пополнения и выплатой процентов в конце срока. Ставки по депозитам невысокие — 8% годовых в гривне, 4% в долларах и 3% в евро.