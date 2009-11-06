СП: правительство и ВР неэффективно используют средства Стабфонда

Решения парламента и действия правительства по распределению и использованию средств Стабилизационного фонда не отвечают концептуальным принципам и нивелируют идею его создания. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента Украины.

В президентской канцелярии напоминают, что Стабфонд создан в структуре Государственного бюджета, и, согласно действующему законодательству, должен был стать «главным орудием антикризисной реакции власти на проблемы в экономике и локомотивом, который выведет экономику из кризиса.

«Однако на практике такая роль Стабилизационного фонда полностью нивелирована», - говорится в сообщении пресс-службы.

По данным Секретариата Президента, около трети выделенных из Стабфонда средств планируется направить не на инвестиционные проекты развития, а рассредоточить на решение пакета текущих проблемных вопросов, таких как утилизация боеприпасов и твердого ракетного топлива, ликвидация шахт, приобретения школьных автобусов, пожарной техники и оборудования, создание фильмов национального производства и т.д.

В сообщении указывается, что правительство на сегодняшний день с целью финансирования таких проблем приняло 30 решений о перераспределении средств Стабфонда на общую сумму 5,138 млрд. грн.

По данным пресс-службы, за 8 месяцев т.г. поступления в Стабилизационный фонд составили 2,341 млрд. грн., что составляет только 16,6% годового плана (без учета остатка средств на 1 января 2009 года в объеме 5,9 млрд. грн). Стабфонд формируется за счет заимствований, приватизации и продажи земли, за счет временной целевой надбавки к ставкам ввозной пошлины.