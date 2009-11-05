Карантинные меры ввели еще в одной области

Председатель Кировоградской облгосадминистрации Владимир МОВЧАН подписал распоряжение о введении с 4 ноября на территории области карантинных мероприятий по гриппу и острым респираторным инфекциям.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщает официальный сайт Кировоградской ОГА.

Решение принято в связи с ростом заболеваемости сезонным гриппом и ОРВИ, уровень которых почти достиг эпидемического порога (45,4 на 10 тысяч населения) и на 4 ноября составляет 44,2 человека на 10 тысяч населения.

Также губернатор подписал распоряжение о выделении средств из резервного фонда областного бюджета в сумме 99,9 тыс. грн. на проведение мероприятий по недопущению распространения заболеваний.

Средства, в частности, предусмотрены на изготовление средств индивидуальной защиты из медицинской марли в объеме 151,5 тыс. м, которую ОГА бесплатно получила из государственного материального резерва.