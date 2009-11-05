В Севастополе нашли мертвым капитан-лейтенанта ЧФ РФ

В Севастополе вследствие пулевого ранения в голову погиб начальник топографической службы бригады морской пехоты Черноморского флота Российской Федерации.

Об этом инциденте УНИАН сообщил источник в штабе ЧФ России.

По данным издания «Флот2017», 3 ноября в служебном кабинете был найден мертвым начальник топографической службы 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ РФ. Смерть наступила в результате пулевого ранения в голову.

Офицер был найден военнослужащими суточного наряда с пистолетом в правой руке. Возле него была найдена записка с текстом «Прошу в моей смерти никого не винить».

По информации издания, перед этим капитан-лейтенант (1982 г.р.) заступил в суточный наряд помощником оперативного дежурного бригады морской пехоты, получил пистолет ПМ и 16 патронов к нему.

Тело было отвезено в военно-морской госпиталь ЧФ РФ.

В настоящее время дознавателями ЧФ России осуществляется доследственная проверка в рамках статьи 110 Уголовного кодекса РФ «Доведение до самоубийства».

Как заявляют в украинских правоохранительных органах, к ним официальных сообщений относительно смерти военнослужащего на территории военной части ЧФ РФ от командования флота или сотрудников военной прокуратуры ЧФ РФ не поступало.

Как сообщал УНИАН, 4 ноября председатель Службы безопасности Украины Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сообщил, что жители Севастополя нашли и передали СБУ секретные документы Черноморского флота РФ, которые были утеряны.

Вместе с тем, о связи между этими двумя событиями пока никаких данных нет.