Праздник в лице заместителя Черновецкого пришел в детский приют (фоторепортаж)

Журавский вручил детям подарки

30 декабря заместитель Киевского городского председателя Виталий Журавский посетил детский приют Службы по делам несовершеннолетних Киевской горадминистрации и вручил детям подарки. Воспитанники старшей и младшей группы детского приюта смотрят праздничный концерт. Виталий Журавский вместе с детьми наряжает новогоднюю елку. Воспитатель детского приюта Службы по делам несовершеннолетних КГГА Любовь Чумаченко держит на руках воспитанников младшей группы. Фото Александра Синицы

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