Праздник в лице заместителя Черновецкого пришел в детский приют (фоторепортаж)

16:00, 31 декабря 2006
Общество
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Журавский вручил детям подарки

30 декабря заместитель Киевского городского председателя Виталий Журавский посетил детский приют Службы по делам несовершеннолетних Киевской горадминистрации и вручил детям подарки.

Воспитанники старшей и младшей группы детского приюта смотрят праздничный концерт.

Виталий Журавский вместе с детьми наряжает новогоднюю елку.

Воспитатель детского приюта Службы по делам несовершеннолетних КГГА Любовь Чумаченко держит на руках воспитанников младшей группы.

Фото Александра Синицы

 

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