Праздник в лице заместителя Черновецкого пришел в детский приют (фоторепортаж)
16:00, 31 декабря 2006Общество
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Журавский вручил детям подарки
30 декабря заместитель Киевского городского председателя Виталий Журавский посетил детский приют Службы по делам несовершеннолетних Киевской горадминистрации и вручил детям подарки.
Воспитанники старшей и младшей группы детского приюта смотрят праздничный концерт.
Виталий Журавский вместе с детьми наряжает новогоднюю елку.
Воспитатель детского приюта Службы по делам несовершеннолетних КГГА Любовь Чумаченко держит на руках воспитанников младшей группы.
Фото Александра Синицы
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