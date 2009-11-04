В Херсоне составят список ошибочных действий населения

В Херсоне наблюдается увеличение больных ОРВИ и гриппом.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Херсонской мэрии.

Согласно сообщению, на прошлой неделе в Херсоне регистрировали по 120-160 больных в день, 2 ноября – 1,055 тыс., 3 ноября – уже 1,142 тыс.

Показатель заболеваемости – 33,1 чел. на 10 тыс. населения, эпидпорог наступает при 150 больных на 10 тыс. населения.

При этом в пресс-службе отметили, что в городе ужесточают меры по борьбе с гриппом и ОРВИ. В частности, с 5 ноября в городе отменяются все массовые культурные, спортивные и развлекательные мероприятия.

Также с 5 ноября не будут без марлевых повязок допускать к работе водителей и кондукторов общественного транспорта.

От лиц, работа которых непосредственно связана с общением с людьми, также требуется строгое соблюдение масочного режима.

Кроме того, власти готовят предложения по внесению изменений в городской бюджет для выделения средств на медикаменты населению и оплату сверхурочной работы медиков.

Главному иммунологу города поручено сформировать перечень ошибочных действий населения при борьбе с ОРВИ и гриппом. Этот перечень планируется опубликовать в местных СМИ.