В Киеве пытались выбросить из окна 20 тысяч долларов

Сотрудники спецподразделения СБУ “Альфа” 2 ноября задержали в Киеве первого заместителя председателя Государственной экологической инспекции в Киевской области, который вымогал от представителя коммерческой структуры 200 тыс. дол. взятки во избежание ответственности за нарушение.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

По его словам, должностное лицо было задержано во время получения первой части денег в сумме 20 тыс. дол.

Как рассказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО, во время задержания чиновник пытался выбросить эти деньги из окна.