Завтра по всей Украине будет идти снег

Завтра почти во всех регионах Украины ожидается мокрый снег.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 5 ноября облачно с прояснениями. В северных и центральных областях местами небольшой мокрый снег, на остальной территории мокрый снег с переходом в дождь, в восточных областях и Приазовье кое-где сильные осадки, гололед, налипание мокрого снега; в Крыму временами дождь, ночью местами сильный. Ветер восточный, юго-восточный, 7-12 м/с, в южной и восточной частях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, на крайней западе и юге 0-4° тепла; днем 0-5° тепла, в южных областях и в Закарпатье до 9°; в Крыму ночью 6-11° тепла, днем 10-15°.

В Киевской области завтра облачно с прояснениями. Местами небольшой мокрый снег. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла, в столице температура ночью 1-3° мороза, днем 1-3° тепла.