Грипп разоряет закарпатские гостиницы и рестораны

Закарпатским гостиницам и ресторанам угрожает банкротство вследствие гриппа.

Об этом УНИАН сказал председатель правления ОАО ДТК «Интурист-Закарпатье» Александр ДОКТОР.

По его словам, туристы массово отказываются от забронированных на этот период мест в гостиницах Закарпатья. Примером этого служит тот факт, что буквально через два часа после обнародования ложной информации о том, что в Закарпатье двое людей погибли из-за “свиного” гриппа, 5 иностранных и украинских туристических групп отказались от забронированных мест.

«Я не понимаю, почему делают такую панику в нашей стране из-за гриппа. Болели и в прошлом году, и в позапрошлом году. А факты заболевания людей “свиным” гриппом вообще на Закарпатье еще не подтверждены. Мне кажется, что на этом делается политика», - прокомментировал председатель правления.

Из-за «раздувание» информации о гриппе, по словам А.ДОКТОРА, гостиницы, рестораны, базы отдыха Закарпатской области недополучают значительные финансовые ресурсы. По подсчетам, если такая ситуация будет продолжаться, то большинство предприятий сферы обслуживания и туризма могут стать банкротами уже в ближайший месяц-два.

А.ДОКТОР также уточнил, что в эти выходные в самой большой гостинице области «Интурист-Закарпатье» проживало в среднем по 30 человек, что в 4-5 раз меньше обычного.

В то же время, утверждает председатель правления предприятия, отказы от туристических групп продолжают поступать.