Генпрокуратура: на территории Артека шесть общежитий для гостей

Генеральная прокуратура отмечает, что в “Артеке” воспитательный процесс обеспечен на должном уровне и созданы безопасные условия для пребывания детей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Генеральной прокуратуры Украины, такое заключение сделано прокуратурой Крыма, которая по поручению Генеральной прокуратуры Украины провела проверку с выездом в МДЦ «Артек» соблюдения законодательства относительно обеспечения прав детей на надлежащие и безопасные условия оздоровления, отдыха, получение образования и всестороннее развитие, воспитание, медицинскую помощь.

К проведению проверки были привлечены специалисты министерств по делам молодежи, семьи и гендерной политики, образования и науки, здравоохранения Крыма. В проверке также принимали участие государственные инспекторы по охране труда, пожарного надзора, а также специалисты санитарно-эпидемиологической службы, ветеринарной медицины, защиты прав потребителей.

В пресс-службе Генпрокуратуры напомнили, что в Международном детском центре «Артек» 10 лагерей. Один из них, «Алмазный», с 2004 года находится на реконструкции. Все одновременно могут принимать 3600 детей. На момент проверки работает два лагеря: «Хрустальный» и «Янтарный», в которых на оздоровлении находятся 724 ребенка.

Дети направляются на оздоровление и отдых в «Артек» по путевкам. В этом году на коммерческой основе их реализовано 4 тыс. 575. На государственные средства приобретено 17,7 тыс. таких путевок на сумму 73,4 млн. грн. грн. Их получили дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, дети из малообеспеченных и многодетных семей, одаренные дети и дети, имеющие высокие достижения в учебе.

Дети приезжают в «Артек» организованными группами в сопровождении представителя областного управления по делам семьи, молодежи и спорта. Сопровождение детей обеспечивается непосредственно до места отдыха, где каждый из них проходит предварительный тщательный медицинский осмотр медперсоналом лагеря и получает артековскую форму. Благодаря надлежащей организации приема детей созданы условия для безопасного пребывания на протяжении всего времени отдыха.

Деятельность лагерей обеспечивает персонал в составе 1600 человек. Летом дополнительно принимаются на работу по срочным трудовым соглашениям 850 человек. Среди сотрудников 240 человек с полным высшим образованием, 120 студентов педагогических высших учебных заведений. Все работники прошли инструктаж по вопросам безопасности жизни и здоровья детей и имеют опыт работы с детьми.

В заведении функционирует психологическая служба. Кроме того, каждый лагерь дополнительно обеспечен психологом, который проводит индивидуальную работу с детьми.

В «Артек» принимаются дети в возрасте от 9 до 16 лет. Условия размещения и пребывания в лагере определяются с учетом возрастных и физиологичных особенностей. Порядок пребывания детей регламентирован 30 отдельными инструкциями. Одним из условий безопасного пребывания детей является объединение их в отряды по 24-28 детей одного возраста. За каждым детским отрядом закреплены 3 педагога-организатора, которые находятся с детьми круглосуточно. Обеспечено дневное и ночное дежурство в отрядах непосредственно на этажах корпусов и на территории. Такая организация работы персонала лагерей дает возможность постоянно контролировать местонахождение и перемещение ребенка, особенно во время массовых мероприятий или посещения индивидуальных секций и кружков.

Территория каждого лагеря охраняется работниками службы охраны «Артека». Также по графику патрулируют сотрудники милиции.

Круглосуточный контроль над детьми совмещается с ежедневными наблюдениями за их психоэмоциональным состоянием, состоянием здоровья и поведением. Такая индивидуальная работа с воспитанниками ведется в каждом отряде и оформляется документально. Благодаря этому каждый ребенок своевременно получает необходимую помощь. Постоянно держится связь с родителями, которые могут в любое время узнать о состоянии ребенка непосредственно от педагога-организатора.

Обеспечены безопасные условия перемещения детей во время выездных экскурсий, которые осуществляются обязательно в сопровождении машины ГАИ и скорой помощи.

Педагогическая деятельность «Артека» и воспитательная работа с детьми направлена на развитие их личности, творческого потенциала. Каждая смена, которая длится 21 сутки, имеет определенную тематику, к чему тщательно готовятся педработники и педагоги-организаторы. Среди мероприятий - программы по национально-патриотическому воспитанию, социальной направленности, для детей с ограниченными возможностями, творческого, культурного и научно-технического развития, поддержки национальных традиций, спортивные. Тематикой смен охватываются международные кинофестивали, литературные, этнографические фестивали, конкурсы и соревнования.

Воспитанники максимально вовлекаются в мероприятия разного уровня, от дел в отряде до общеартековских мероприятий, на протяжении всех суток. Особое место отводится коллективным мероприятиям, где дети могут проявить свою индивидуальность.

В отсутствие педагогического совета, наличие которого согласно законодательству обязательно, результаты мероприятий обсуждаются на совещаниях педагогических работников. Анализируются достижения и проблемы, которые возникали на протяжении смены для осуществления мер по улучшению работы.

Также установлено, что на территории МДЦ «Артек» размещено 6 гостевых общежитий («Скальное», «Адалары», «Кипарисное», «Тюльпан», «Ландыш», «Береза»), а также 2 гостевых корпуса («Артек» и «Аю-Даг»).

Указанные объекты входят в состав службы гостиничного хозяйства центра. Используются для временного проживания граждан с питанием и предоставлением дополнительных платных услуг.

В ходе проверки установлено, что персонал, работающий с детьми, в данных общежитиях гостиничного типа не проживает. Там могут проживать родители, которые сопровождают детей на отдых. Также размещаются гости, которые приезжают в «Артеку» по приглашению принять участие в тематических сменах, или отдыхающие.

На сегодняшний день, вопреки требованиям законов Украины «Об оздоровлении и отдыхе детей», «О туризме», статус этих объектов документально не определен, отсутствует положение о них.

Кроме того, нуждается в существенных изменениях устав МДЦ «Артек», поскольку некоторые положения не отвечают требованиям действующего законодательства, в частности относительно создания и функционирования гостиничных комплексов, совместных предприятий, отчуждения или передачи в аренду и залог имущественных объектов и комплексов центра.

По результатам проверки прокуратурой АРК внесено представление руководству МДЦ «Артек» относительно устранения выявленных нарушений закона.