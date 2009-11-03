Усилен санитарный контроль на границе с Россией

Санитарный контроль на границе усилен как со стороны РФ, так и со стороны Украины из-за эпидемии гриппа.

Как сообщили УНИАН в Министерстве здравоохранения и социального развития РФ, об этом проинформировала заместитель министра Вероника СКВОРЦОВА.

«Все лица, пересекающие границу, будут подвергаться обычным карантинным мероприятиям. Будет проводиться оценка состояния здоровья. При выявлении ОРВИ будет назначено лечение. В особых случаях будет назначен карантин», - сказала В.СКВОРЦОВА.