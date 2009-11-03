Власти одесской области: сутки-двое - и вирус будет в Одессе

Одесская облгосадминистрация рекомендует всем женщинам с детьми дошкольного возраста оставаться дома на период карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил на совещании с участием руководителей районов и санитарно-медицинских учреждений области председатель ОГА Николай СЕРДЮК.

«Я поддерживаю позицию главного санврача области Любови ЗАСЫПКО, высказавшую тревогу по поводу того, что закрытие детских учреждений может вынудить некоторых матерей брать детей с собой на работу, - заявил Н.СЕРДЮК. – Рекомендую женщинам с детьми оставаться дома. Три недели - не столь большой срок: ничего не случится, если они побудут дома".

При этом губернатор не уточнил, следует ли руководителям учреждений и организаций считать таких работниц пребывающими в отпуске без содержания или в каком-либо ином статусе.

Главный санитарный врач Одесской области Л.ЗАСЫПКА констатировала: «Эпидпорог заболеваемости сезонным гриппом в регионе пока не превышен, количество заболевших в границах сезонной нормы, штамм гриппа A/H1N1 не высеян».

На это начальник облуправления здравоохранения Василий ЛАПАЙ отреагировал репликой: «Еще сутки-двое - и вирус будет в Одессе».

На совещании было констатировано, что вследствие ажиотажа из аптек практически исчезли защитные повязки и медицинские респираторы, антивирусные и иммуностимулирующие препараты, жаропонижающие средства и витамины. По мнению Л.ЗАСЫПКИ, необходимо срочно пополнить аптеки средствами защиты и проверить уровень цен на лекарства. однако обещанные Кабмином медикаменты и средства для борьбы с гриппом в регион пока не поступают.

Напомним, в Одесской области зарегистрировано 4 случая заражения гриппом. Также зафиксировано 2 тыс. 768 случаев острых респираторных заболеваний. Среди тех, кому поставлен диагноз ОРЗ, - 1 тыс. 265 несовершеннолетних. Госпитализированы 259 пациентов с диагнозом «грипп» или «ОРЗ». Смертельных случаев вследствие этих заболеваний либо вызванных ими осложнений не зафиксировано.