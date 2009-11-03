Тимошенко: от гриппа и его осложнений умер 71 человек

В Украине вследствие заболевания гриппом и его осложнений умер 71 человек.

Как передает корреспондент УНИАН. об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня, выступая в Верховной Раде.

"По состоянию на 2 ноября гриппом заболели 19,189 тыс. человек, а ОРВИ – 236,327 тыс. Всего (гриппом и ОРВИ) – 255,516 тысяча. На сегодняшний день умер 71 человек", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

В то же время глава правительства отметила, что, согласно статистике, за 9 месяцев 2009 года только гриппом заболели 163,091 тыс. человек против 462,198 тыс. человек за 9 месяцев 2007 года.

"За 9 месяцев 2007 года умерли от гриппа и его осложнений 4,720 человек. За 9 месяцев 2009 года умерли от гриппа и его осложнений 3,822 человека. Это статистика, которая зафиксирована Госкомстатом", - сообщила она.

По словам Ю.ТИМОШЕНКО, эпидемическое состояние и карантин в 9 областях Украины был введен из-за превышения эпидемического порога заболеваемости.