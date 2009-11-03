Кто пытался убить главного санврача железной дороги?

Работники уголовного розыска столичной милиции раскрыли покушение на убийство в марте этого года Главного санитарного врача железнодорожного транспорта Украины Романа МАКОМЕЛЫ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции сообщил начальник ГУ МВД Украины в г. Киеве Виталий ЯРЕМА.

По его словам, это преступление было раскрыто в рамках расследования уголовного дела по убийству в 2006 году тогдашнего Главного государственного санитарного врача железнодорожного транспорта Василия Анашкина. Установлено, что трое задержанных за убийство В.Анашкина причастны к покушению на убийство в марте этого года Р.МАКОМЕЛЫ.

В.ЯРЕМА сообщил, что также задержан организатор этих преступлений - директор коммерческой структуры, которая предоставляла услуги «Укразализнице» по санобработке подвижного состава. Как отметил В.ЯРЕМА, именно этот человек предоставил исполнителям убийства В.Анашкина пистолет «Вальтер» и гранату РГД-5 для устранения Р.МАКОМЕЛЫ.

«Их показания подтверждаются воспроизведением на местах совершения преступлений и другими следственными действиями и собранными доказательствами», - сказал В.ЯРЕМА. При этом он отметил, что "если бы заместитель Р.МАКОМЕЛЫ не выбросил гранату, застрявшую между рамами окна, жертвами стали бы семь человек, которые присутствовали тогда на совещании».

В то же время он объяснил, что мотивами совершения обоих преступлений были намерения и В.Анашкина, и Р.МАКОМЕЛЫ с целью оптимизации средств лишить коммерческие структуры возможности дезинфицировать вагоны и вернуть эту функцию СЭС «Укразализницы», как было раньше, поскольку некоторые из таких фирм получают из госбюджета до 100 млн. грн. в год.

Как сообщал УНИАН, убийство В.Анашкина было совершено 29 марта 2006 года на проспекте Григоренко в Киеве. Тогда группа неизвестных с применением огнестрельного оружия застрелила В.Анашкина, 1949 года рождения. По факту убийства прокуратурой Дарницкого района Киева было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. В результате комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны три харьковчанина 1982-1973 г.р., двое из которых – руководители общества с ограниченной ответственностью. У них было выявлено и изъято орудие убийства - пистолет "Вальтер".

11 марта 2009 года неизвестный бросил гранату в здание Государственной санитарно-эпидемиологической станции на железнодорожном транспорте (подчиняется Министерству здравоохранения), в результате чего 7 человек были ранены.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ст.15 (покушение на преступление) и ст.115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины.