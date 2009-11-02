Ющенко заинтересовался терапией для наркозависимых заключенных

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил Министерству юстиции совместно с Министерством здравоохранения проанализировать законность и эффективность введения замещающей терапии для наркозависимых, которые находятся в учреждениях исполнения наказаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом шла речь во время встречи В.ЮЩЕНКО с сопредседателями Межведомственной рабочей группы по вопросам противодействия коррупции - генеральным прокурором Александром МЕДВЕДЬКО, председателем Службы безопасности Украины Валентином НАЛИВАЙЧЕНКО и министром юстиции Украины Николаем ОНИЩУКОМ.

Глава государства в ходе встречи уделил внимание этой проблеме, которая вызвана многочисленными обращениями и протестными акциями общественных организаций.