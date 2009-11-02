Премьер-министр Польши призвал ЕС помочь Украине

Глава польского правительства Дональд ТУСК призвал руководство Европейского союза помочь Украине преодолеть эпидемию гриппа, которая уже повлекла смерть около 70 украинцев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Польши, соответствующее письмо Д.ТУСК послал главе Европейской комиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ и премьер-министру Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, Фредерику РЕЙНФЕЛЬДТУ.

Польский премьер призвал коллег срочно определить потребность Украины в медикаментах и медицинских средствах, чтобы организовать ей помощь в меру возможностей ЕС.

Д.ТУСК также выступил за проведение чрезвычайного заседания Совета по делам трудоустройства, здоровья и прав потребителей Евросоюза, на котором можно было бы обсудить помощь Украине.

Кроме того, на этом заседании можно было бы обсудить общую эпидемиологическую ситуацию в Европе.

Глава польского правительства назвал «трансграничным вызовом» ситуацию, сложившуюся сегодня в Украине.

«Характер этой угрозы требует – по моему мнению – срочного проведения мероприятий на уровне Европейского союза», – говорится в письме Д.ТУСКА.

Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, которая оказала гуманитарную помощь Украине, после объявления на прошлой неделе в некоторых областях Западной Украины эпидемии гриппа и ОРВИ.

Ранее Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ выразил готовность помочь украинским властям определить причину массовых заболеваний украинцев на протяжении последних недель, а также оказать гуманитарную помощь.