Премьер-министр Польши призвал ЕС помочь Украине
Д.Туск направил соответствующее письмо
Глава польского правительства Дональд ТУСК призвал руководство Европейского союза помочь Украине преодолеть эпидемию гриппа, которая уже повлекла смерть около 70 украинцев.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства Польши, соответствующее письмо Д.ТУСК послал главе Европейской комиссии Жозе Мануэлю БАРРОЗУ и премьер-министру Швеции, которая сейчас председательствует в ЕС, Фредерику РЕЙНФЕЛЬДТУ.
Польский премьер призвал коллег срочно определить потребность Украины в медикаментах и медицинских средствах, чтобы организовать ей помощь в меру возможностей ЕС.
Д.ТУСК также выступил за проведение чрезвычайного заседания Совета по делам трудоустройства, здоровья и прав потребителей Евросоюза, на котором можно было бы обсудить помощь Украине.
Кроме того, на этом заседании можно было бы обсудить общую эпидемиологическую ситуацию в Европе.
Глава польского правительства назвал «трансграничным вызовом» ситуацию, сложившуюся сегодня в Украине.
«Характер этой угрозы требует – по моему мнению – срочного проведения мероприятий на уровне Европейского союза», – говорится в письме Д.ТУСКА.
Как сообщал УНИАН, Польша стала первой страной, которая оказала гуманитарную помощь Украине, после объявления на прошлой неделе в некоторых областях Западной Украины эпидемии гриппа и ОРВИ.
Ранее Президент Польши Лех КАЧИНСКИЙ выразил готовность помочь украинским властям определить причину массовых заболеваний украинцев на протяжении последних недель, а также оказать гуманитарную помощь.