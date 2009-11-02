На Прикарпатье апробируют новый метод лечения вирусной пневмонии

В Ивано-Франковской области начали апробировать новую методику лечения больных вирусной пневмонией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил главный врач Ивано-Франковской областной инфекционной клинической больницы Роман ОСТЯК в эфире местной ТРК "3-Студия".

«Мы начали применять альтернативные методы - это непосредственное насыщение крови кислородом», - сказал он.

По словам Р.ОСТЯКА, новые методы предусматривают лечение тяжелобольных гриппом, у которых поражены легкие, не с помощью дыхательного аппарата, а «насыщая организм пациента кислородом». Он сообщил, что при таком методе лечения «дыхательную смесь вводят непосредственно в кровь через магистральные сосуды на ногах».

Р.ОСТЯК отметил, что эта новейшая лечебная методика применяется в тех случаях, когда резко увеличиваются явления дыхательной недостаточности и с помощью дыхательного аппарата уже нельзя «протолкнуть» кислород в кровь.

«Потому что практически легкие настолько поражены, что просто кислородом, который дыхательный аппарат загоняет естественным путем в легкие, нельзя продышаться», - объяснил главный врач инфекционной больницы.

По его словам, новый аппарат находится в Ивано-Франковске в областном перинатальном центре, где лечат тяжелобольных беременных женщин.