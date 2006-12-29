В январе Пугачева уйдет на пенсию

Алла Пугачева уходит со сцены. В январе зрители увидят последний клип Примадонны, на ее песню "Приглашаю на закат" (файл в формате mp3). Как пишет "Комсомольская правда", ее Пугачева посвятила своему экс-супругу Филиппу Киркорову. Сейчас на Украине Пугачева занимается съемками видеоряда под руководством режиссера Алана Бадоева, которого ей посоветовал Киркоров.

Клип Пугачевой автобиографичен. В ролике участвует и Кристина Орбакайте. Правда, не как дочь, а как ее подружка. Сюжет берет свое начало в 70-е годы, а заканчивается в наше время. По словам стилистки Пугачевой Ольги Навроцкой, героиня будет менять наряды шесть раз. Так как Примадонна будет "жить" в клипе в разные эпохи, то ее одежда, как парики, прически и макияж - отразят все временные пласты. Будет и знаменитый белый балахон. Как заметил сам Бадоев, в клипе будут и интимные нотки, он также рассказал, что его встреча с Примадонной состоялась в Одессе во время ее тура по Украине.

Недавно Алла Борисовна поделилась с друзьями, что намерена попрощаться со сценой. По витающим в закулисных кругах слухам, "Приглашаю на закат" войдет в новый, последний, альбом Пугачевой, который будет называться "Спасибо, любовь!".

Напомним, что до недавнего времени, Пугачева была самой высокооплачиваемой звездой российской эстрады. Гонорары за ее концерт, в среднем, составляют от 30 до 40 тысяч долларов. В то же время, в 2006 году ее рейтинг популярности оказался лишь 9%, вперед себя Примадонна пропустила Николая Баскова (15%) и Диму Билана (35%).

Но, несмотря на снижающийся общественный рейтинг поп-дивы, в октябре 2006 года московское правительство предложило Пугачевой управлять новым суперсовременным концертным залом, который оно обещало построить на территории старого ГЦКЗ "Россия". На протяжении многих лет Пугачева пыталась выбить у властей помещение под собственный "Театр песни". В середине 90-х правительство Москвы подарило Пугачевой старое здание кинотеатра "Форум". Помещение находилось в плачевном состоянии, но Виктор Черномырдин распорядился выделить на реставрацию "Форума" несколько миллионов долларов. Однако по прошествии нескольких месяцев чиновники без видимых причин отменили этот указ.

У Пугачевой не было средств на реставрацию помещения. В беседах с журналистами Алла Борисовна с горечью говорила: "Вообще Родина-мать могла бы и помочь! Не просто дать голые стены. Они думают: сейчас я выну из кармана миллионы долларов, и все, как в сказке, расцветет. А я - наивная! - считала, что дадут помещение и хоть отремонтируют..." В итоге она отказалась от "Форума".

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