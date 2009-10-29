Тигипко: правительство строит финансовые пирамиды

Кандидат на пост Президента Украины, бывший министр экономики Украины Сергей ТИГИПКО заявляет, что «правительство строит финансовые пирамиды».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе С.ТИГИПКО, так кандидат прокомментировал сообщение Министерства финансов Украины о повышении максимального уровня доходности по 6- и 24-месячным облигациям внутреннего государственного займа (ОВГЗ) с 27% годовых до 29,5%. Ранее сообщалось, что средневзвешенная ставка размещения 6-месячных облигаций на аукционах 27 октября 2009 составила 27,89% годовых, а за неделю до этого – 24,5% годовых.

По словам С.ТИГИПКО, «если Минфин готов одалживать деньги под 30%, это значит, что доверие к правительству уже подорвано. Такие высокие проценты в последний раз предлагались перед кризисом 1998 года».

«Это результат хаотического заимствования денег и непрофессиональной экономической политики, а точнее – ее полного отсутствия, – уверен С.ТИГИПКО. – Очень скоро, для оплаты старых долгов, будет включен печатный станок, а это ускорит и девальвацию гривны, и инфляцию», – считает С.ТИГИПКО.