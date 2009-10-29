От ОРВИ и гриппа умерли 30 человек, в реанимации - 61

От острых респираторных инфекций и гриппа умерли 30 человек в Ивано-Франковской, Львовской и Тернопольской областях, из которых один ребенок.

По переданным агентству УНИАН данным Оперативного штаба Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 16 часов во Львовской и Тернопольской областях умерли по 12 человек, а в Ивано-Франковской области - 6. В реанимации находится 61 человек, которых 31 ребенок, а также 3 беременных женщины.

Всего заболели ОРВИ и гриппом в этих областях 37 923 человека, из которых 3418 - дети. Наибольшее количество больных в Тернопольской области - 27 300. Госпитализированы в трех областях - 951 человек, из которых 497 детей.